بعد تعديل الحظر.. النقل تعلن مواعيد المترو الجديدة

تحرير:هالة صقر ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

المترو

أعلنت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءً من غدٍ الخميس الموافق 9 أبريل 2020، لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء، مؤكدة أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن شركة المترو قامت بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 7:15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساءً.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 7:30 مساءً، كما سيكون مواعيد آخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 7:15 مساءً ومن العتبة الساعة 7:45 مساءً، لافتة أن بداية تشغيل الخطوط الثلاثة ستستمر كما هي بدءًا من الساعة السادسة صباحًا. وأشار