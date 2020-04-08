نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

محمد صلاح

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".

وواصل تشارلي، قائلًا: "ماني لا يمكن التخلي عنه، لقد لعب العديد من المباريات وأنقذ ليفربول في كثير من المرات، وعندما أصيب وجدنا كيف كان ليفربول يعاني، لاعب لا يعلى عليه في الفريق، من حيث السرعة والدفاع وتسجيل الأهداف الحاسمة، ويحترم زملاءه كما أنه لا يتسم بالأنانية". وعن محمد صلاح، قال: "يجب أن