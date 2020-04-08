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مدير معهد القلب: إجراء تحليل لـ24 شخصًا خالطوا ممرضًا مصابًا بكورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م
معهد القلب - تصوير: مريهام صالح
معهد القلب - تصوير: مريهام صالح
قال الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، إنه تم اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا المستجد كان مخالطا لمريضة بالقلب كانت تعالج بمستشفى المبرة في مصر القديمة، وجاءت للعلاج في المعهد بقسم الاستقبال الأسبوع الماضي، لافتًا أنه بمخاطبة مستشفى المبرة أكد أن المريضة ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا يوم 29 مارس، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الحالة المريضة خالطت 16 شخصًا تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم لمعرفة مدى إصابتهم بالفيروس، فثبت إصابة الممرض بالمعهد الذي انتقل إلى مستشفى العزل بعد إبلاغ وزارة الصحة بحالته.
وأوضح أسامة، أنه تم عمل تحليل فيروس كورونا لكل المخالطين للممرض وعددهم 24 من طاقم التمريض والأطباء، لافتًا أن نتائج التحاليل ستظهر غدا وتم تطبيق الحجر المنزلي لكافة المخالطين من الفريق الطبي لهم لحين ظهور نتائج التحاليل. وأشار أنه تم تعقيم قسم الاستقبال اليوم وإغلاقه للتطهير، وسيتم فتحه غدا أمام المرضى
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كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد فرض الحجر الصحي.. ماكينات صرف بنكي لأهالي المعتمدية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بمتابعة قرية المعتمدية بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، مشيرًا إلى انتظام عمل جميع المخابز بقرية المعتمدية بشكل منتظم، لافتا أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.
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كورونا

استئناف العمل في بعض القطاعات بمركز تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، قائلة إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى الفيروس، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، موضحة أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل.
طارق-شوقى

التعليم: الدراسة مستمرة في 166 دولة.. وظروفنا تختلف

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن طريق تقنيات الاتصالات، بحضور حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. وقال شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن 15 دولة فقط أوقفت الدراسة، و14 أخرى أوقفتها جزئيا، بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة، مضيفا: "تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
فيروس-كورونا (3)

ألمانيا ترفض إغلاق حدودها لمنع انتشار «كورونا»

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار كورونا، رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وأضاف شبان، خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد، متابعا: "الفيروس موجود في ألمانيا، وإنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
فيروس-كورونا (2)

كورونا: أول إصابة في جامايكا.. وأول وفاة في بنما

سجلت جامايكا، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس الجاري، وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون، عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يعاينون الأشخاص الذين تواصلوا معها. فيما أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان وزير الصحة قد أعلن، أول من أمس الإثنين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.
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