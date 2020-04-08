مدير معهد القلب: إجراء تحليل لـ24 شخصًا خالطوا ممرضًا مصابًا بكورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م

معهد القلب - تصوير: مريهام صالح

قال الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، إنه تم اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا المستجد كان مخالطا لمريضة بالقلب كانت تعالج بمستشفى المبرة في مصر القديمة، وجاءت للعلاج في المعهد بقسم الاستقبال الأسبوع الماضي، لافتًا أنه بمخاطبة مستشفى المبرة أكد أن المريضة ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا يوم 29 مارس، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الحالة المريضة خالطت 16 شخصًا تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم لمعرفة مدى إصابتهم بالفيروس، فثبت إصابة الممرض بالمعهد الذي انتقل إلى مستشفى العزل بعد إبلاغ وزارة الصحة بحالته.

وأوضح أسامة، أنه تم عمل تحليل فيروس كورونا لكل المخالطين للممرض وعددهم 24 من طاقم التمريض والأطباء، لافتًا أن نتائج التحاليل ستظهر غدا وتم تطبيق الحجر المنزلي لكافة المخالطين من الفريق الطبي لهم لحين ظهور نتائج التحاليل. وأشار أنه تم تعقيم قسم الاستقبال اليوم وإغلاقه للتطهير، وسيتم فتحه غدا أمام المرضى