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نقيب الفلاحين: قرارات السيسي حققت الأمن الغذائي للمصريين

تحرير:هالة صقر ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر، والسماح بتحرك السيارات التي تحمل المنتجات الزراعية في أوقات الحظر، ومنح 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أنصفت الفلاحين وحققت الأمن الغذائي للمصريين في ظل الأزمة التي يواجهها العالم بسبب كورونا، مشيرًا في بيان اليوم، أن منح قروض البتلو وتطهير وتطوير المزارع السمكية وتسهيل إجراءات إنشاء مزارع الدواجن أوصلنا للاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتوفير معظم احتياجتنا من الأسماك.
وأوضح نقيب الفلاحين أن أسعار المنتجات الزراعية الأساسية في ظل الأزمات الطبيعية التي مرت بها البلاد، أقل من نظيرتها في الأعوام الماضية، ما يعكس نجاحا منقطع النظير للسياسة الحكومية الحالية. وأضاف أنه بالتوازي مع هذه القرارات جاءت إجراءات الحفاظ على أرواح المصريين وتأمين البلاد وتقوية المعدات والأسلحة
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كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد فرض الحجر الصحي.. ماكينات صرف بنكي لأهالي المعتمدية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بمتابعة قرية المعتمدية بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، مشيرًا إلى انتظام عمل جميع المخابز بقرية المعتمدية بشكل منتظم، لافتا أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: تجهيز المدن الجامعية لاستخدامها في العزل الصحي

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجدة.
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
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