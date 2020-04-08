نقيب الفلاحين: قرارات السيسي حققت الأمن الغذائي للمصريين

تحرير:هالة صقر ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م

نقيب الفلاحين

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر، والسماح بتحرك السيارات التي تحمل المنتجات الزراعية في أوقات الحظر، ومنح 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أنصفت الفلاحين وحققت الأمن الغذائي للمصريين في ظل الأزمة التي يواجهها العالم بسبب كورونا، مشيرًا في بيان اليوم، أن منح قروض البتلو وتطهير وتطوير المزارع السمكية وتسهيل إجراءات إنشاء مزارع الدواجن أوصلنا للاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتوفير معظم احتياجتنا من الأسماك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن أسعار المنتجات الزراعية الأساسية في ظل الأزمات الطبيعية التي مرت بها البلاد، أقل من نظيرتها في الأعوام الماضية، ما يعكس نجاحا منقطع النظير للسياسة الحكومية الحالية. وأضاف أنه بالتوازي مع هذه القرارات جاءت إجراءات الحفاظ على أرواح المصريين وتأمين البلاد وتقوية المعدات والأسلحة