الصحة: لم يثبت حتى الآن دواء فعال لعلاج فيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م

وزيرة الصحة

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن إستخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن هذا عارٍ تماما من الصحة، مشيرًا أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وأضاف مجاهد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وطالبت وزارة الصحة والسكان كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره،