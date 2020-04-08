سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: لم يثبت حتى الآن دواء فعال لعلاج فيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن إستخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن هذا عارٍ تماما من الصحة، مشيرًا أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.
وأضاف مجاهد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وطالبت وزارة الصحة والسكان كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره،
اقرأ المزيد
كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد فرض الحجر الصحي.. ماكينات صرف بنكي لأهالي المعتمدية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بمتابعة قرية المعتمدية بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، مشيرًا إلى انتظام عمل جميع المخابز بقرية المعتمدية بشكل منتظم، لافتا أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعمًا لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية، وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة، وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
فيروس- كورونا (2)

الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
كورونا 7

الصحة تجري فحص كورونا للحكومة قبل الاجتماع الأسبوعي

قامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]