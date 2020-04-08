بعد فرض الحجر الصحي.. ماكينات صرف بنكي لأهالي المعتمدية

تحرير:هالة صقر ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٢ م

كورونا

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بمتابعة قرية المعتمدية بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، مشيرًا إلى انتظام عمل جميع المخابز بقرية المعتمدية بشكل منتظم، لافتا أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

وأكدت المحافظة أنه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح غد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي، حيث وجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد. واجتمع نائب محافظ الجيزة بمقر الوحدة