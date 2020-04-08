حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسل «2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م

حمدي الميرغني

طرح الفنان حمدي الميرغني، البوستر الرسمي لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، على حسابه عبر إنستجرام وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروا مسلسل ‎2 في الصندوق في رمضان إن شاء الله على MBCmasr.. تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى». وظهر على البوستر حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس» على عربة كارو وبجوارهم بيومي فؤاد، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم.

وتم الانتهاء من المسلسل قبل تفاقم أزمة كورونا، إذ بدأ التصوير مبكرا وكان المسلسل قد تعرض لسلسة تأجيلات قبل فترة. ويشارك في البطولة نهى عابدين، وصلاح عبدالله، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، ويعرض المسلسل على شاشة mbc مصر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون