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حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسل «2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
طرح الفنان حمدي الميرغني، البوستر الرسمي لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، على حسابه عبر إنستجرام وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروا مسلسل ‎2 في الصندوق في رمضان إن شاء الله على MBCmasr.. تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى». وظهر على البوستر حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس» على عربة كارو وبجوارهم بيومي فؤاد، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم.
وتم الانتهاء من المسلسل قبل تفاقم أزمة كورونا، إذ بدأ التصوير مبكرا وكان المسلسل قد تعرض لسلسة تأجيلات قبل فترة. ويشارك في البطولة نهى عابدين، وصلاح عبدالله، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، ويعرض المسلسل على شاشة mbc مصر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون
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«جون براين».. هزم السرطان مرتين وقضت «كورونا» عليه

هاجمت الكورونا العالم أجمع، لا يوجد بلد آمن الآن، وليس لدينا حلول سوى الالتزام بما أقرته البلاد من إجراءات وقائية، تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وغسل اليدين جيدا، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص يتبع إجراءات السلامة، إلا أن "كورونا" تمكنت من الدخول إلى القصر الملكي، وأصابت ولي العهد الأمير تشارلز، كما هاجمت عددًا من الفنانين وكان آخرهم المغني الأمريكي جون براين، الذي توفى نتيجة الإصابة بالفيروس.
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«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».
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طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
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تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
بشرى

طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
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