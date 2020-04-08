«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م

سوق _أرشيفية

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.

وتشهد قرى محالفظة المنيا، انتشارًا كبيرًا لرجال الأمن لمنع مخالفة قرار الحظر، إذ أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، جولة داخل 3 قرى بمراكز المنيا هم: «تلة، وطوة، وإدمو»؛ لمتابعة مدى التزام الأهالي بقرار الحظر.وقال المحافظ، في تصريحات له، إن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة،