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«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م
سوق _أرشيفية
سوق _أرشيفية
فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
وتشهد قرى محالفظة المنيا، انتشارًا كبيرًا لرجال الأمن لمنع مخالفة قرار الحظر، إذ أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، جولة داخل 3 قرى بمراكز المنيا هم: «تلة، وطوة، وإدمو»؛ لمتابعة مدى التزام الأهالي بقرار الحظر.وقال المحافظ، في تصريحات له، إن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة،
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كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد فرض الحجر الصحي.. ماكينات صرف بنكي لأهالي المعتمدية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجه بمتابعة قرية المعتمدية بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، مشيرًا إلى انتظام عمل جميع المخابز بقرية المعتمدية بشكل منتظم، لافتا أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: لم يثبت حتى الآن دواء فعال لعلاج فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن إستخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن هذا عارٍ تماما من الصحة، مشيرًا أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.
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رش- ذباب (4)

تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
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«خالفوا قرار الحظر».. إخلاء 7 أسواق في المنيا

أخلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم السبت، 7 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار. وأخلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، سوق دلجا، كما أخلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أسواق بورسعيد، وشوارع «الحرية، والدليل، والزهراء والجمهورية»، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (1)

فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
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