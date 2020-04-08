في 24 ساعة.. تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

كورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح الموقع الإلكتروني "هسبريس"، أن الوزارة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1275 حالة، إذ قال مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، وذلك حتى السادسة مساء ، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

ووفقا «لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، فرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف. وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة. ويسعى المغرب لإنتاج