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في 24 ساعة.. تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
كورونا
كورونا
أكدت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح الموقع الإلكتروني "هسبريس"، أن الوزارة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1275 حالة، إذ قال مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، وذلك حتى السادسة مساء ، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.
ووفقا «لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، فرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف. وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة. ويسعى المغرب لإنتاج
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فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
الاردن - كورونا

الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، وكان عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن أعلن اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.
كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا - إسرائيل

تسجيل 242 إصابة و65 وفاة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة، مشيرة أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير. وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم . وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين.
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اسامة-هيكل-1

هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
كورونا - إسرائيل

تسجيل 242 إصابة و65 وفاة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة، مشيرة أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير. وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم . وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين.
فيروس كورونا

283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
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