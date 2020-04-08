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وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م
الإسكندرية_أرشيفية
الإسكندرية_أرشيفية
وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وألقت قوات الأمن المنتشرة في شوارع المحافظة القبض على أكثر من 300 شخصا خلال أيام الحظر، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية مختلفة تتراوح من 1000 جنيها إلى 4000 جنيها، أو بضمان محل إقامتهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.ونبهت القوات على المواطنين خلال مكبرات الصوت بعربات متحركة، بضرورة الالتزام بالتعليمات وذلك حفاظا
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احمد-الطيب (3)

جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمواجهة فيروس كورونا

قامت مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأربعاء، بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكلا من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، من أساتذة كليات طب الأزهر، دعما لجهود الدولة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في مختلف محافظات الجمهورية.
طلاب -الثانوية(1)

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
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كورونا والحجر الصحي (2)

«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
كورنيش الإسكندرية -5

أماكن أغلقت وأخرى تأثرت بكورونا في الإسكندرية.. تعرف عليها

لا صوت يعلو فوق فيروس كورنا المستجد الذي يهدد كافة أنحاء أرجاء العالم، وبات خطرا يسعى لمهاجمة كل مكان وبدأ يعرف طريقه جيدا داخل عديد من الهيئات والجهات في محافظة الإسكندرية، حيث تسببت إصابات فردية في غلق عددًا من الأماكن، وكانت البداية من المعمل الرئيسي للتحاليل بمستشفى مبرة العصافرة، بشرق المحافظة، حيث أعلن الدكتور أحمد يسري، مدير معامل مستشفى المبرة، غلق المعمل الرئيس فرع العصافرة لمدة أسبوعين كاجراء احترازي، حرصا على سلامة العملاء والموظفين بعد ثبوت إصابة حالتين بفيروس كورونا.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
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