وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وألقت قوات الأمن المنتشرة في شوارع المحافظة القبض على أكثر من 300 شخصا خلال أيام الحظر، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية مختلفة تتراوح من 1000 جنيها إلى 4000 جنيها، أو بضمان محل إقامتهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.ونبهت القوات على المواطنين خلال مكبرات الصوت بعربات متحركة، بضرورة الالتزام بالتعليمات وذلك حفاظا