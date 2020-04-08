محمد محي يحصد مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

محمد محي

حصدت أغنية محمد محي «فوضت أمري»، ثاني أغاني ألبومه الجديد «بتاع زمان» مليون مشاهدة منذ طرحها قبل يومين، وانضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على يوتيوب، في مصر وبعض الدول العربية. والأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محي، وتوزيع محمد العشي، وتقول كلماتها: «فيك فوضت أمري، في اللي ضاع معاك من عمري، دوس علي قلبي عادي عادي وأكتب عليه ماضي».

وكان محي قد طرح الأغنية الأولى «سهرانين» من فترة قريبة التي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محي، وتوزيع محمد العشي. ويتعاون «محي» في الألبوم المقرر طرحه الصيف المقبل مع عددًا كبيرًا من الشعراء، والملحنين والموزعين، من بينهم أيمن بهجت قمر، وأشرف أمين، سلطان