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محمد محي يحصد مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م
محمد محي
محمد محي
حصدت أغنية محمد محي «فوضت أمري»، ثاني أغاني ألبومه الجديد «بتاع زمان» مليون مشاهدة منذ طرحها قبل يومين، وانضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على يوتيوب، في مصر وبعض الدول العربية. والأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محي، وتوزيع محمد العشي، وتقول كلماتها: «فيك فوضت أمري، في اللي ضاع معاك من عمري، دوس علي قلبي عادي عادي وأكتب عليه ماضي».
وكان محي قد طرح الأغنية الأولى «سهرانين» من فترة قريبة التي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محي، وتوزيع محمد العشي. ويتعاون «محي» في الألبوم المقرر طرحه الصيف المقبل مع عددًا كبيرًا من الشعراء، والملحنين والموزعين، من بينهم أيمن بهجت قمر، وأشرف أمين، سلطان
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باسكال-مشعلانى (2)

«بسبب قطة».. بسكال مشعلاني تدخل في حالة رعب وفزع

نوبة من الضحك انتابت الجمهور والفنان هشام سليم، الذي حل ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بسبب الفنانة «بسكال مشعلاني»، التي دخلت في حالة رعب بسبب اقتحام قطة استديو البرنامج، إذ انتابت المطربة اللبنانية حالة من الفزع وسط ضحكات الجمهور على لحظة خوفها الشديد من القطة، معتقده أن دخول القطة هو مقلب من البرنامج، لكن الفنان أمير كرارة أكد لها أن ما حدث غير مقصود، وليست فقرة من ضمن فقرات البرنامج، قائلا: «القطة بتروح للحلوين بس».
انغام (2)

أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية

تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.
رامي -جمال

رامي جمال ينشر صورته بالباسبور: «أنا مصري»

في خطوة منه واعترافا بدور الدولة المصرية في الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج واعتزاز منه كمواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، نشر المطرب رامي جمال، صورته بالباسبور المصري على حسابه عبر "إنستجرام"، مطالبا الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير بنشر صورهم بالباسبور المصري اعترافا بالشكر للوطن. وعلق "جمال" على صورته قائلا: "انا مصري وفخور، وبطلب من كل اللي بيحب بلده شخص عادي أو فنان أو لاعب كرة أو اي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي أعزنا".
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نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
دلال-عبد-العزيز

دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
خالد -النبوي

«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
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