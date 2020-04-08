رياضة

توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
توني كروس
توني كروس
تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".
و ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن تصريحات تونى كروس أثار غضب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكافة أعضاء مجلس الإدارة، فى الوقت التى تسعى فيه إلى تطبيق هذا المقترح من أجل المساهمة فى الأزمة الإقتصادية الناتجة عن الوباء القاتل. وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات تلفزيونية:
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يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".
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يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
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