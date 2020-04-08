توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

توني كروس

تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".

و ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن تصريحات تونى كروس أثار غضب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكافة أعضاء مجلس الإدارة، فى الوقت التى تسعى فيه إلى تطبيق هذا المقترح من أجل المساهمة فى الأزمة الإقتصادية الناتجة عن الوباء القاتل. وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات تلفزيونية: