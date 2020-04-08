رياضة

وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
أشرف صبحي - عمرو الجنايني
أشرف صبحي - عمرو الجنايني
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا:"الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
وواصل: "الاتحادات جميعها وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرار الدولة بتوقف كافة الأنشطة لمدة 14 يوما آخرين، فكل مؤسسات الدولة تسير بنسق واحد". وعن الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لصيف 2021، قال صبحي:"كافة اللاعبين والأبطال يتواصلون حاليا مع المدربين والاتحادات للحفاظ على الحد الأدنى للأحمال،
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توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".
محمد صلاح (1)

نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".
بيتسو موسيماني 4 (2)

موسيماني عن الخسارة أمام الأهلي: قرارات تحكيمية

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".
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المصري

المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
محمود طاهر تصوير سامح أبو حسن

محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا

أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.
دي بروين‎

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
باتريس كارتيرون

الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقفه بشأن عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي. وتحفظ المدير الفني على الأمر، مبرراً بأن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب في نفس مركز أحداد، ولا يحتاج التدعيم في مركز لاعب الوسط المهاجم، عكس المراكز الأخرى التي يسعى الفريق الأبيض لتدعيمها في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها مركز رأس الحربة والظهير الأيمن وخط الوسط.
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