وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م

أشرف صبحي - عمرو الجنايني

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا:"الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".

وواصل: "الاتحادات جميعها وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرار الدولة بتوقف كافة الأنشطة لمدة 14 يوما آخرين، فكل مؤسسات الدولة تسير بنسق واحد". وعن الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لصيف 2021، قال صبحي:"كافة اللاعبين والأبطال يتواصلون حاليا مع المدربين والاتحادات للحفاظ على الحد الأدنى للأحمال،

وواصل: "الاتحادات جميعها وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرار الدولة بتوقف كافة الأنشطة لمدة 14 يوما آخرين، فكل مؤسسات الدولة تسير بنسق واحد".



وعن الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لصيف 2021، قال صبحي:"كافة اللاعبين والأبطال يتواصلون حاليا مع المدربين والاتحادات للحفاظ على الحد الأدنى للأحمال، أملا في العودة في أقرب وقت لمتابعة فترة التأهيل لطوكيو".



وأردف: "نحول مراكز الشباب لخدمة مجتمعية وهنا تنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة"، مضيفا: "تم التنسيق في بيوت الشباب والمدن الشبابية في المحافظات لتجهيزها بالتنسيق مع وزارة الصحة، فهناك 8 أماكن كبيرة تم تجهيزها في أبو قير بالإسكندرية ودمياط، والأقصر، والسويس وشرم الشيخ".