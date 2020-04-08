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الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
فيروس كورونا بالأردن
فيروس كورونا بالأردن
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، وكان عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن أعلن اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.
وقال الرزاز: "نحن اليوم في ظل دولة القانون التى نسعى فيها إلى دولة قوية تطبق القانون بالتساوي على الجميع بدون محاباة حماية للمواطن ومجتمع قوي يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بالقانون ولا يتطاول الفرد فيه على حقوق الآخرين". وتابع: "نحن في دولة إنتاج تعمل بشراكة مع العامل وصاحب العمل لتذليل جميع الصعوبات وتستفيد
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فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
كورونا والحجر الصحي (9)

في 24 ساعة.. تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

أكدت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح الموقع الإلكتروني "هسبريس"، أن الوزارة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1275 حالة، إذ قال مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، وذلك حتى السادسة مساء ، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.
كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا - إسرائيل

تسجيل 242 إصابة و65 وفاة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة، مشيرة أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير. وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم . وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين.
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العالم يحارب كورونا

الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
الاردن - كورونا

الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية على موقع "تويتر". وأعلن وزير الصحة سعد جابر، أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة. وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأمريكية، حالة قادمة من باكستان، حالة مخالطة لأحد المرضى، 8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.
الاردن - كورونا

الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".
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