سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

تحرير:أمينة محمود ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
طلاب_أرشيفية
طلاب_أرشيفية
توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
ونجح 580 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني. الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة
اقرأ المزيد
احمد-الطيب (3)

جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمواجهة فيروس كورونا

قامت مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأربعاء، بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكلا من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، من أساتذة كليات طب الأزهر، دعما لجهود الدولة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في مختلف محافظات الجمهورية.
كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية بكورونا.. و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى

وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.
طارق- شوقي

مراعاة الفروق العمرية.. وزير التعليم يكشف طريقة عمل المشروع البحثي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة المشروع البحثي الذي سيكون شرطا أساسيا للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. وشرح الوزير خلال فيديو توضيحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما أوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع. ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (1)

وزيرالتعليم يوافق على صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا. جاء ذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة في المدارس واعتبار المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]