طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

تحرير:أمينة محمود ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ونجح 580 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني. الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة