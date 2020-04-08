وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م

عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.

ويخوض المخرج معتز التوني، السباق الرمضاني بإخراج مسلسل «عمر ودياب»، للفنان علي ربيع، ومصطفى خاطر، وتم تغيير اسم المسلسل بدلا من «وصل أمانة». ونشر ربيع بوستر للمسلسل على حسابه عبر إنستجرام وعلق قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في