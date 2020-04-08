جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

شيخ الأزهر

قامت مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأربعاء، بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكلا من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، من أساتذة كليات طب الأزهر، دعما لجهود الدولة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت عدة تخصصات وهي التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، إضافة إلى تخصصات الأشعة والتحاليل الطبية.وأكد المشرف العام على قطاع المستشفيات