«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م

هاني سرحان

نشر السيناريست هاني سرحان، برومو مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية "حسن الجبالي"، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية "عزمي أبو شديد"، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى "ليل".

ويشارك في بطولة المسلسل إدوارد، ودياب، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداث المسلسل في عام 1900، في حقبة