سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.
وأفاد سلمون بأن العدد العام للمتوفين في البلاد، والذي يشمل الضحايا في المستشفيات ودور المسنين، وصل إلى 10869 حالة مقارنة مع 10328 الثلاثاء. وشدد المسؤول الصحي الفرنسي مع ذلك على أن مشكلة فنية عرقلت جمع المعطيات الجديدة من دور المسنين، لهذا السبب لم يتم اعتبارها في حصيلة اليوم، بينما كان يبلغ هذا العدد
اقرأ المزيد
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف «قيود كورونا»

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات اليوم الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل، ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ"، مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.
عمان مسقط

لمواجهة «كورونا».. سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوما

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من بعد غد الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «إنه في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافقة 10 أبريل ولغاية العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل».
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (3)

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بسبب تفاقم الوباء". وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة، وهي لامرأة عمرها 60 عاماـ كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى بالعاصمة أديس أبابا منذ 31 مارس.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
فيروس كورونا

283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]