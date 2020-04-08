541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.

وأفاد سلمون بأن العدد العام للمتوفين في البلاد، والذي يشمل الضحايا في المستشفيات ودور المسنين، وصل إلى 10869 حالة مقارنة مع 10328 الثلاثاء. وشدد المسؤول الصحي الفرنسي مع ذلك على أن مشكلة فنية عرقلت جمع المعطيات الجديدة من دور المسنين، لهذا السبب لم يتم اعتبارها في حصيلة اليوم، بينما كان يبلغ هذا العدد