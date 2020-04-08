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لأول مرة.. إذاعة صلوات البصخة وقداسات أسبوع الآلام على الراديو

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م
الكنيسة_أرشيفية
الكنيسة_أرشيفية
أكد القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي السابق، راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية، أنه لن يتم حرمان الشعب الكنسي من بركات البصخة وأسبوع الآلام، بعد قرار عدم الصلاة في الكنائس، لمنع تفشي فيروس كورونا، معلنا إذاعة البصخة مسجلة على موقع الكنيسة الإلكتروني اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، لافتًا أنه سيتم ولأول مرة بث عظة جديدة على شبكة الـ"fm" على الراديو، نظرًا لأن عدد كبير من المواطنين لن يملك موبايلات حديثة أو إنترنت، وهناك كبار السن ولن يتم حرمان أي شخص من بركة البصخة قائلا: «لازم الكل يشتغل وهنصلي في البيوت لنجعلها كنائس».
وأضاف الوكيل البابوى السابق، خلال الكلمة الروحية التي أطلقها من الكنيسة وتم بثها على الصفحة الرسمية، وحملت عنوان «رسالة طمأنينة.. مين يحل ومين يريح»، باتت بركة البصخة والعظات اليومية متاحة للجميع داخل منازلهم في ظل عدم إقامة أي صلوات وقداسات بالكنيسة، التي تقرر غلقها.وأوضح، أن قرار غلق الكنائس أغضب
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احمد-الطيب (3)

جامعة الأزهر تسير طواقم طبية لمواجهة فيروس كورونا

قامت مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأربعاء، بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكلا من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة، من أساتذة كليات طب الأزهر، دعما لجهود الدولة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في مختلف محافظات الجمهورية.
طلاب -الثانوية(1)

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
سوق-الخضار (1)

«خالفوا حظر التجوال».. فض 3 أسواق وفرحين في المنيا

فضت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 أسواق لمخالفة الباعة قرار الحظر، وعرضوا بضائعهم وسط إقبال عددًا من الأهالي عليهم؛ فيما التزم المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التنقل، وانتشرت أجهزة الأمن في مدن وقرى المحافظة لتطبيق القرار، وفضت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، سويقة المدينة. كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، سوق الإثنين بابو فليو، وسوق الطيور بحي وسط مدينة المنيا، وفضت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية مجمعين لفرحين، داخل قرى المجلس القروي.
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كورنيش الإسكندرية

وسط ارتياح بتقليص ساعات الحظر.. «السكندريون ملتزمون»

وسط حالة من الارتياح الكبير بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال التي فرضتها الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتبدأ في الثامنة مساءً بدلا من السابعة مساء، واصل السكندريين التزامهم بإجراءات الحظر المتبعة، حيث سارع المواطنين المكوث في المنزل، بالتزامن مع إجراءات نشر قوات الأمن من قواتها في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، وعدم السماح بالتجول أثناء فترة حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
قوات-الداخلية (3)

مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
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