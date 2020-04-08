لأول مرة.. إذاعة صلوات البصخة وقداسات أسبوع الآلام على الراديو
تحرير:محمد مجلي
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م
الكنيسة_أرشيفية
أكد القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي السابق، راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال في الإسكندرية، أنه لن يتم حرمان الشعب الكنسي من بركات البصخة وأسبوع الآلام، بعد قرار عدم الصلاة في الكنائس، لمنع تفشي فيروس كورونا، معلنا إذاعة البصخة مسجلة على موقع الكنيسة الإلكتروني اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، لافتًا أنه سيتم ولأول مرة بث عظة جديدة على شبكة الـ"fm" على الراديو، نظرًا لأن عدد كبير من المواطنين لن يملك موبايلات حديثة أو إنترنت، وهناك كبار السن ولن يتم حرمان أي شخص من بركة البصخة قائلا: «لازم الكل يشتغل وهنصلي في البيوت لنجعلها كنائس».
وأضاف الوكيل البابوى السابق، خلال الكلمة الروحية التي أطلقها من الكنيسة وتم بثها على الصفحة الرسمية، وحملت عنوان «رسالة طمأنينة.. مين يحل ومين يريح»، باتت بركة البصخة والعظات اليومية متاحة للجميع داخل منازلهم في ظل عدم إقامة أي صلوات وقداسات بالكنيسة، التي تقرر غلقها.وأوضح، أن قرار غلق الكنائس أغضب
وأضاف الوكيل البابوى السابق، خلال الكلمة الروحية التي أطلقها من الكنيسة وتم بثها على الصفحة الرسمية، وحملت عنوان «رسالة طمأنينة.. مين يحل ومين يريح»، باتت بركة البصخة والعظات اليومية متاحة للجميع داخل منازلهم في ظل عدم إقامة أي صلوات وقداسات بالكنيسة، التي تقرر غلقها.
وأوضح، أن قرار غلق الكنائس أغضب الآباء والكهنة والشمامسة والشعب القبطي، لكن لا بد وأن نطيع لأننا نخضع لدولة، مؤكدًا الالتزام بمنع إقامة الصلاة حفاظا على الشعب، فنحن نخضع لدولة ووجب علينا الطاعة حفاظا على الدولة.
وكشف القمص رويس مرقص، الجميع عن توزيع قرابين على الأسر في المنازل، وذلك بدون إقامة قداسات تنفيذًا لقرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.
وعن وباء كورونا العالمي، أكد أننا نمر بفترة صعيبة والعالم في حيرة من أمره، ولم تستطع الفلوس حل المشكلة، رغم أنهم شوية سخونية و برد، مطالبًا كل شخص يشعر بتوتر وقلق أن يركز مع نفسه، واستشهد بمقولة البابا شنودة المتنيح : «لا تقل يا رب عندي همًا كبيرًا وإنما قل يا هم عندي ربًا كبيرًا».