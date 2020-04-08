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خلال يوم.. 779 وفاة بكورونا في ولاية نيويورك بأمريكا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 779 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألف والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة. وقال حاكم ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489. وبحسب «وكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تتخطّى قريبا إسبانيا (13798 وفاة) وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدر حاليا عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17127 وفاة.  وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم
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فيروس كورونا

أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز 10 آلاف حالة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الإثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.
القوات-الأمريكية-في بولندا

القوات الأمريكية تخضع لشم الخل لفحص الإصابة بكورونا

يخضع الجنود الأمريكيون والمترددون على القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة دايجو الكورية الجنوبية، لاختبار فحص كورونا المستجد عبر شم رائحة الخلّ، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ستارت أند ستريبس" نقلا عن القاعدة الأمريكية في دايجو بأنه "ابتداء من يوم الجمعة، يُطلب من الأشخاص الذين يحاولون دخول المرافق الأمريكية في المدينة بشكل انتقائي شم رائحة خل التفاح كجزء من فحص صحي تم إدخاله بعد تفشي الوباء في 20 فبراير". وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين لا يمكن اختبارهم يخضعون لاختبارات إضافية.
دونالد ترامب

ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
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فيروس- كورونا (4)

وفاة سابع مواطن مصري بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس. وأشارت المصادر، أن الشاب يدعى «ش. فرج»، يقيم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة. ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين. وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وحالتي وفاة في بريطانيا، وفقا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
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