خلال يوم.. 779 وفاة بكورونا في ولاية نيويورك بأمريكا

تحرير:خالد وربي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م

فيروس كورونا

أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل 779 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألف والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة. وقال حاكم ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489. وبحسب «وكالة أنباء سبوتنيك الروسية»، تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تتخطّى قريبا إسبانيا (13798 وفاة) وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدر حاليا عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17127 وفاة. وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم