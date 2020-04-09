«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص

علي ربيع - صورة أرشيفية

روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".

ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت" وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. ويخوض أوس أوس وحمدي الميرغني، السباق الرمضاني بمسلسل "2 في الصندوق" تأليف لؤي سيد، وإخراج محمد مصطفى». فيما يشارك علي ربيع ومصطفى خاطر