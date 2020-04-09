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«جري من العربية».. قصة هروب علي ربيع من أوس أوس في الكمين

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص
علي ربيع - صورة أرشيفية
علي ربيع - صورة أرشيفية
روى الفنان أحمد فهمي، في أثناء استضافته في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عن واقعة طريفة بين الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" في أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قائلا: "فوجئت بخناقة بين أوس أوس وربيع بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما واعتقدت في البداية أنها على سبيل الهزار وبسؤال أوس أوس عن سبب غضبه من علي ربيع حكى لي أنهم في أثناء عودتهما فجرا بسيارته وعند مرورهم على كمين شرطة فوجئ أوس أوس بهروب علي ربيع، فتح باب العربية وجري".
ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت" وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. ويخوض أوس أوس وحمدي الميرغني، السباق الرمضاني بمسلسل "2 في الصندوق" تأليف لؤي سيد، وإخراج محمد مصطفى». فيما يشارك علي ربيع ومصطفى خاطر
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عمرو-الليثي

وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
ياسر- جلال

ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
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مصطفى-خاطر (2)

علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.
أحمد-فهمي

أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
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