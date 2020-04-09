القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ ص

في ميناء كيل بألمانيا تستلم القوات البحرية المصرية رسميا، صباح اليوم الثلاثاء، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).

وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، كما تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم. ووفقا لبيان صحفي عسكري، فإن التسليم الجديد يتم بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، فيما تم تدشين

وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، كما تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم.

ووفقا لبيان صحفي عسكري، فإن التسليم الجديد يتم بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، فيما تم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019.