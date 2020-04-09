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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج على المتوسط من متر ونصف المتر إلى مترين وعلى الأحمر من مترين إلى مترين ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 22شبين الكوم 13 22طنطا 12 22دمنهور 12 21الإسكندرية 11 20بلطيم 13 21مطروح 10 19السلوم 11
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.
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طقس اليوم لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
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غدا طقس لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا وحركة الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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