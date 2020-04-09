الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج على المتوسط من متر ونصف المتر إلى مترين وعلى الأحمر من مترين إلى مترين ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 22شبين الكوم 13 22طنطا 12 22دمنهور 12 21الإسكندرية 11 20بلطيم 13 21مطروح 10 19السلوم 11