طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص

شريف إكرامي - صورة أرشيفية

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".

وذكر سليمان: "كما تلقيت عروضا أخرى من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا، برفقة محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق"، متابعا: "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي في 2016 لأنه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي، لذلك فضلت التعاقد معه". وأكد: "لم أتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا، ولكن لينافس