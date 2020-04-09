رياضة

طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص
شريف إكرامي - صورة أرشيفية
شريف إكرامي - صورة أرشيفية
قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
وذكر سليمان: "كما تلقيت عروضا أخرى من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا، برفقة محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق"، متابعا: "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي في 2016 لأنه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي، لذلك فضلت التعاقد معه". وأكد: "لم أتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا، ولكن لينافس
اقرأ المزيد
احمد-فتحى

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
أحمد شوبير (1)

أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
أشرف صبحي - عمرو الجنايني‎

وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا: "الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية، وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد شوبير (1)

أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
6-الكابتن-اكرامى-البطل-ونجلة-الكابتن-شريف-اكرامى

إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]