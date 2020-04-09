طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص
شريف إكرامي - صورة أرشيفية
قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
وذكر سليمان: "كما تلقيت عروضا أخرى من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا، برفقة محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق"، متابعا: "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي في 2016 لأنه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي، لذلك فضلت التعاقد معه".
وأكد: "لم أتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا، ولكن لينافس
وذكر سليمان: "كما تلقيت عروضا أخرى من السعودية والأردن والعراق ولكن الأمور لم تتم أيضا، برفقة محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق"، متابعا: "أصريت على التعاقد مع محمد الشناوي في 2016 لأنه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي، لذلك فضلت التعاقد معه".
وأكد: "لم أتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا، ولكن لينافس إكرامي، في ظل خبراته الفنية وقوته الجسمانية"، موضحا: "علاقتي توترت بالهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق بالأهلي بسبب هجومه على شريف إكرامي في 2016، لا يوجد مدرب في الأهلي ينتقد لاعب أو حارس، هذا مخالف لتقاليد الأهلي".
وأشار إلى أن: "شريف إكرامي أقرب لبيراميدز ولكنه من الصعب انتقاله لنادي الزمالك، المنافسة ستكون صعبة لإكرامي في بيراميدز فهناك أكثر من حارس جيد أبرزهم الدولي أحمد الشناوي والمهدي سليمان الذي يسير بخطى ثابتة".