رياضة

أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص
أحمد شوبير - صورة أرشيفية
أحمد شوبير - صورة أرشيفية
قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
وتابع شوبير: "في حالة رغبة الزمالك التعاقد مع اللاعب سيقدم عرضا لايقل عن 12 مليون جنيه في الموسم، لكن الأبيض يعاني من أزمة مالية حتى الآن والدليل أن محمود علاء لم يجدد عقده حتى الآن". وذكر: "فتحي لن يجد أي عروض خليجية بسبب عامل السن وفي حالة رغبته العودة للإسماعيلي سيكون العائق الأكبر في المقابل المادي"،
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