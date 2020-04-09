رياضة

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص
أحمد فتحي - صورة أرشيفية
أحمد فتحي - صورة أرشيفية
أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
وذكر عبد الجليل: "الحقيقة أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قدم امتيازات لعاشور لم يحصل عليها نجوم كبار من الجيل الذهبي بقيادة وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات". وأشار إلى أن وليد سليمان نجم الأهلي لا يستحق الراتب الذي سيجدد به عقده مع الفريق الأحمر، موضحا أن سليمان غير قادر على
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أحمد شوبير: بيراميدز تراجع عن ضم فتحي

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، إن هناك نية لدى نادي بيراميدز للتراجع عن التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، وهناك رغبة داخل الجهاز الفني لبيراميدز بالتعاقد مع لاعبين صغار السن وأن فتحي لو حصل على مقدم عقد مع بيراميدز لن يكون مطالبا بإعادته، مضيفا: "في حالة صحة ما يتردد عن موقف بيراميدز، سيكون أمام أحمد فتحي خيارين، إما العودة للأهلي أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر".
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طارق سليمان: شريف إكرامي وتر علاقتي بمارتن يول

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "النهار"، إنه رفض عرضا للتدريب بنادي بيراميدز بعد رحيله قبل موسمين عن الأهلي، مضيفا: "رفضت بيراميدز بسبب النادي الأهلي، فهو كيان كبير وسأظل أحترمه، بعد ذلك رجعت من جديد للعمل في الأهلي وقضيت فترة ناجحة، وتوجنا بالدوري الموسم الماضي، وفوجئت بتواصل لاسارتي مدرب الأهلي السابق معي من أجل العمل معه في أحد أندية السعودية بعد رحيله عن الأهلي، لكن المفاوضات لم تتم في اللحظات الأخيرة".
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وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا: "الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية، وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
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إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
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حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".
مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
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