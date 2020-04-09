عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص

أحمد فتحي - صورة أرشيفية

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.

وذكر عبد الجليل: "الحقيقة أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قدم امتيازات لعاشور لم يحصل عليها نجوم كبار من الجيل الذهبي بقيادة وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات". وأشار إلى أن وليد سليمان نجم الأهلي لا يستحق الراتب الذي سيجدد به عقده مع الفريق الأحمر، موضحا أن سليمان غير قادر على