التعاون الخليجي يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

قوات التحالف في اليمن - صورة أرشيفية

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفا للنار، وذكر الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع "تويتر" أن الأمين العام نايف الحجرف، رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن وقف النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، معربا عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا. وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة