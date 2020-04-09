تعديل بروتوكول «كيوتو».. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

كما أصدر السيسي قرار رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها محافظات (قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر)، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.وأيضا أصدر قرار رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة

كما أصدر السيسي قرار رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها محافظات (قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر)، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

وأيضا أصدر قرار رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.