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تعديل بروتوكول «كيوتو».. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
كما أصدر السيسي قرار رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها محافظات (قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر)، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.وأيضا أصدر قرار رقم 138 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن مساحة
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء: «يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضًا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر»، معلنًا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".
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قرار جمهوري بشأن منحة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاقية تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
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