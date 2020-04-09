ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.6% في مارس

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

التضخم

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة خلال مارس الماضي ليسجل 105.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2020 الذي سجل 105.2 نقطة.

وأرجع أسبـاب هــذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الدخان بنسبة 5.4%، الفاكهة بنسبة 3.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%. كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6% خلال مارس، والحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7% وأشار الجهاز إلى