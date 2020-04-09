ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.6% في مارس
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
التضخم
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة خلال مارس الماضي ليسجل 105.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2020 الذي سجل 105.2 نقطة.
وأرجع أسبـاب هــذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الدخان بنسبة 5.4%، الفاكهة بنسبة 3.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.
كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6% خلال مارس، والحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%
وأشار الجهاز إلى
وأرجع أسبـاب هــذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الدخان بنسبة 5.4%، الفاكهة بنسبة 3.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.
كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6% خلال مارس، والحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%
وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8% خلال مارس الماضي، وكذلك أسعار الخضروات بنسبة 0.7%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد استقر في شهر فبراير عند 105.2 نقطة، وهو نفس المعدل في شهر يناير 2020 والذي كان مرتفعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2019.