حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.

وأضاف مدير لجنة التعليم أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل 6 مايو المقبل، على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها. في سياق متصل، بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية