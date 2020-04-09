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حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
وأضاف مدير لجنة التعليم أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل 6 مايو المقبل، على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها. في سياق متصل، بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية
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تعقيم في البرازيل

البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
فيروس- كورونا (8)

بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
حرب-أفغانستان

استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

أطلقت خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد. وأكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
طائرة-بدون-طيار

باكستان تسقط طائرة هندية اخترقت المجال الجوي

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن مقاتلات باكستانية أسقطت طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الطائرة الهندية وه طائرة مراقبة صغيرة حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين. ووصف الجيش الباكستاني الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ". ووقعت الحادثة عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير لشطرين تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، و تزعم كل منهما أحقيتها في السيطرة على المنطقة بالكامل
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كوريا - كورونا

الصين تسجل حالة وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج، وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة أول من أمس السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت، وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة، أمس.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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