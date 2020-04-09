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تعليق الزواج والطلاق في دبي بسبب «كورونا»

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
دبي تعلق الزواج والطلاق
دبي تعلق الزواج والطلاق
علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد. وقالت محاكم دبي على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار الفيروس. واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم من دون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق.
ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق لتأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت من دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا. وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس، مع تسجيل 2300 إصابة في الإمارات و12 وفاة. وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات
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مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
كوريا - كورونا

الكويت تستعين بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لتسهيل استقدام مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال الصباح في تصريح صحفي :"إن وزارة الصحة الكويتية قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإجراء محادثات مع المسؤولين في الصين، لارسال مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة كورونا إلى الكويت". وحول ما أثير عن استقبال مجموعة كبيرة تفوق 130 ممرضا من إحدى الدول، أوضح أن العديد من الدول أبدت استعدادها لإرسال فرق تمريضية، لكن الأمر يخضع للدراسة أولا.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التعاون الخليجي يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفا للنار، وذكر الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع "تويتر" أن الأمين العام نايف الحجرف، رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن وقف النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، معربا عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس كورونا

283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
مطار-دبى

الإمارات تستأنف عددا محدودا من الرحلات من 6 أبريل

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري، قائلا: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا"، يأتي هذا التصريح بعد يومين من إعلان ولي عهد دبي أن الإمارة ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى العالم.
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