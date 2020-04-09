أوروبا تؤجل رسوم الملاحة الجوية حتى نهاية العام

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

إياتا - صورة أرشيفية

في تجاوب مع مطالبات دولية بدعم شركات الطيران قبل إفلاسها على خلفية منع السفر بسبب تفشي وباء كورونا، أعلنت الدول الأعضاء في Eurocontrol ومقدمي خدمة الملاحة الجوية الأوروبية (ANSPs)، على موافقتهم على تأخير المدفوعات المستحقة لخدمات الملاحة الجوية في فبراير حتى مايو من هذا العام.

وكان من المنتظر أن يصل إجمالي المستحقات إلى أكثر من 1.1 مليار يورو، مع معاناة شركات الطيران من أزمة سيولة حادة بسبب انهيار 90% من حركة النقل الجوي عبر أوروبا، ما يؤدي أن عبء التكلفة هذا كان سيضاعف الصعوبات الحادة التي تواجه الصناعة.من ناحيته، ثمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" القرارات الأوروبية