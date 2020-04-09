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أوروبا تؤجل رسوم الملاحة الجوية حتى نهاية العام

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
إياتا - صورة أرشيفية
إياتا - صورة أرشيفية
في تجاوب مع مطالبات دولية بدعم شركات الطيران قبل إفلاسها على خلفية منع السفر بسبب تفشي وباء كورونا، أعلنت الدول الأعضاء في Eurocontrol ومقدمي خدمة الملاحة الجوية الأوروبية (ANSPs)، على موافقتهم على تأخير المدفوعات المستحقة لخدمات الملاحة الجوية في فبراير حتى مايو من هذا العام.
وكان من المنتظر أن يصل إجمالي المستحقات إلى أكثر من 1.1 مليار يورو، مع معاناة شركات الطيران من أزمة سيولة حادة بسبب انهيار 90% من حركة النقل الجوي عبر أوروبا، ما يؤدي أن عبء التكلفة هذا كان سيضاعف الصعوبات الحادة التي تواجه الصناعة.من ناحيته، ثمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" القرارات الأوروبية
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إسكان النواب: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين. وأوضح إسماعيل، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

النائب محمد فؤاد لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب النائب محمد فؤاد، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله. وفى خطاب أرسله فؤاد، لوزير المالية، قال إنه فى إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لابد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-وقوف-دقيقة-حداد

برلماني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية جيش مصر الأبيض

?أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الأطباء والممرضون العاملون فى المستشفيات، يؤدون دورًا عظيمًا فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم أجمع فى الوقت الحالي، محذرًا من وجود «حالة استهتار وتهاون» لدى عدد من الأطباء تدفعهم لعدم اتباع هذه الإرشادات، ما يؤدى لانتشار الإصابة بين الطواقم الطبية، بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين. وأشار بركات إلى ضرورة تخلي الأطباء عن العادات الخاطئة فى التعامل مع المرضى، موضحا أن وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وأرواح الأطباء، قبل أيام، ضمن بروتوكول خاص عن كيفية تعامل الأطباء مع المرضى، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس خاصة بعد نقل العدوى لأكثر من طبيب وممرض.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

نائب: وجود آلية لترشيد استخدام المطهرات ضرورة لحماية الإنسان

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، خطورة الإفراط في استخدام المعمقات والمطهرات بعد أن أصبح استخدامهم أمرا حتميا في ظل الخوف من التقاط عدوى فيروس كورونا الذي لم يعرف له علاج أو مصل وقائي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر من العام الماضي. وأشار مشهور إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة للأثر البيئي، للاستخدام المطهرات في الأماكن العامة ويجب وضع آلية لاستخدامها بشكل معين وأداء معين وأوقات معينة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للبيئة من الآثار الضارة للإفراط، خاصة بعد تعافي البيئة بعض الشيء مع الغلق الجزئي أو الكل والعمل من المنزل.
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إياتا

شركات الطيران تطلب «قبلة الحياة».. 25 مليون وظيفة مهددة

صرخة ألم جديدة أطلقتها "الأياتا" أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شركات الطيران تحترق"، مع تصاعد أزمة تفشي فيروس الكورونا وتداعياتها علي اقتصاديات العالم والتي باتت تحتم وقوع كساد اقتصادي عالمي، سواء إذا استمرت إلى ما بعد الربع الثاني من العام الجاري أو انحسرت قبل ذلك.
الإياتا

شركات الطيران تطلب الغوث من قمة العشرين

من أجل مئات آلاف الوطائف ومن أجل تفادي انهيار نشاط السفر والشحن الجوي ومساعدتها على البقاء والنجاة من الأزمة الحالية بسبب تفشي كورونا، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" القادة المشاركين في قمة العشرين إلى اتخاذ قرارات سريعة لدعم قطاع الطيران ومنع الضرر الذي يتعذر إصلاحه على حركة التواصل العالمي ضمن القطاع والناجم عن آثار انتشار فيورس كورونا المستجد COVID-19.
فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
فيروس- كورونا (19)

الجهود تتكاتف ضد كورونا: أوروبا والصين والإمارات تتبنى إجراءات لإنقاذ شركات الطيران

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالإجراءات التي اتخذها منظمو قطاع النقل الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات وأطقم الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
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