أوروبا تؤجل رسوم الملاحة الجوية حتى نهاية العام
تحرير:أميرة إبراهيم
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
إياتا - صورة أرشيفية
في تجاوب مع مطالبات دولية بدعم شركات الطيران قبل إفلاسها على خلفية منع السفر بسبب تفشي وباء كورونا، أعلنت الدول الأعضاء في Eurocontrol ومقدمي خدمة الملاحة الجوية الأوروبية (ANSPs)، على موافقتهم على تأخير المدفوعات المستحقة لخدمات الملاحة الجوية في فبراير حتى مايو من هذا العام.
وكان من المنتظر أن يصل إجمالي المستحقات إلى أكثر من 1.1 مليار يورو، مع معاناة شركات الطيران من أزمة سيولة حادة بسبب انهيار 90% من حركة النقل الجوي عبر أوروبا، ما يؤدي أن عبء التكلفة هذا كان سيضاعف الصعوبات الحادة التي تواجه الصناعة.من ناحيته، ثمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" القرارات الأوروبية
وكان من المنتظر أن يصل إجمالي المستحقات إلى أكثر من 1.1 مليار يورو، مع معاناة شركات الطيران من أزمة سيولة حادة بسبب انهيار 90% من حركة النقل الجوي عبر أوروبا، ما يؤدي أن عبء التكلفة هذا كان سيضاعف الصعوبات الحادة التي تواجه الصناعة.
من ناحيته، ثمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" القرارات الأوروبية لدعم وانقاذ قطاع الطيران، وقال رافائيل شفارتسمان نائب الرئيس الإقليمي لأوروبا في "الإياتا"، إن تأخير الرسوم سيساعد على إحداث فرق كبير في هذه القضية.
وأضاف: "نشكر بعمق Eurocontrol والدول الأوروبية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية على تأجيل أكثر من مليار يورو من رسوم الملاحة الجوية، هذا هو بالضبط نوع التضامن الذي تحتاج الصناعة إلى إظهاره خلال هذه الفترة من الأزمة العميقة وغير المسبوقة، بمجرد أن يبدأ رفع قيود COVID-19، ستحتاج أوروبا إلى أن تكون شركاتها الجوية في وضع جيد بما يكفي لتكون قادرة على تحفيز الاقتصاد".
وكانت 41 دولة عضو في Eurocontrol، التي تنسق عمليات مراقبة الحركة الجوية في جميع أنحاء أوروبا، قد صوتت لصالح تأخير دفع رسوم فبراير حتى نوفمبر 2020، مع تأجيل المدفوعات لشهر مارس وأبريل ومايو إلى 2021.