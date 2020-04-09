والدته ألقت الجيتار بالشارع.. 75 عاما على ميلاد خورشيد

ولد عمر خورشيد في حي عابدين، وظهرت موهبته في الصغر، وانضم لفرقة "les petits chats" وكانت انطلاقته مع عبد الحليم حافظ وفيلم "ابنتي العزيزة" أول أعماله في السينما

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

عمر خورشيد - صورة أرشيفية

طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات من عمره، وجد نفسه في وسط عائلة فنية، بدت موهبته تلوح في الأفق منذ نعومة أظافره، وقع في غرام آلة "الجيتار" ليقرر شراءه من مصروفه ممسكا به ليل نهار لتلقيه والدته من البلكونة خوفا من أن يترك دراسته من أجله، لم تكن تعلم سيدة المجتمع عواطف هاشم أن نجلها سيقف يوما عازفا خلف عبد الحليم حافظ وهو يغني "سواح"، وأم كلثوم وهي تشدو بـ"دارت الأيام"، هو موهبة لحنية متفردة استحق لقب "أمير الجيتار".

9 أبريل ذكرى ميلاد الفنان عمر خورشيد الذي ولد في عام 1945 بحي عابدين، لعائلة فنية إذ كان والده "أحمد خورشيد "يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وشقيقته الصغري من والدته الفنانة شريهان، أحب "الجيتار" وسط معارضة شديدة من والدته، خوفا من أن تمنعه من دراسته، إلا انه حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، ليلتحق بالمعهد