إخلاء المدن الجامعية من طلاب جامعة قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، في تصريح لها، اليوم الخميس، عن إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لإخلاء المدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكدت هجرس أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه لا داعي لإثارة القلق فهذه الإجراءات هدفها الأول الحرص على مصلحة المواطن المصري.ووجهت الشكر لأبنائها الطلاب على الاستجابة السريعة وسرعة إخلاء المدن الجامعية، ما يدل على وعي وإدراك طلاب الجامعة

وأكدت هجرس أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه لا داعي لإثارة القلق فهذه الإجراءات هدفها الأول الحرص على مصلحة المواطن المصري.



ووجهت الشكر لأبنائها الطلاب على الاستجابة السريعة وسرعة إخلاء المدن الجامعية، ما يدل على وعي وإدراك طلاب الجامعة لما تقوم به الدولة بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة، من أجل عبور هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة خاصة الخسائر في الأنفس، فالمواطن المصري وحياته هو أول أولوياتنا.



