أسعار السجائر واللحوم والدواجن ترفع التضخم خلال مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

ارتفع معدل التضخم الشهري في مارس ليسجل نحو 0.6% لإجمالي المحافظات، في مقابل مستوى صفر%، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 105.8 نقطة، في مقابل نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير 2020، وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم ليسجل نحو 5.1% خلال شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 5.3% خلال شهر فبراير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.8% خلال شهر مارس 2019.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%. وأشار إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%.

وأشار إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

ويعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية وخاصة النقدية تحجيمه، غير أن استمراره لفترات طويلة يساهم في العديد من المشكلات الاقتصادية.

ويقاس معدل التضخم، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك والخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.