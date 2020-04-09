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أسعار السجائر واللحوم والدواجن ترفع التضخم خلال مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
خضروات - صورة أرشيفية
خضروات - صورة أرشيفية
ارتفع معدل التضخم الشهري في مارس ليسجل نحو 0.6% لإجمالي المحافظات، في مقابل مستوى صفر%، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 105.8 نقطة، في مقابل نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير 2020، وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم ليسجل نحو 5.1% خلال شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 5.3% خلال شهر فبراير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.8% خلال شهر مارس 2019.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%. وأشار إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى
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3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي حوالي 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الضريبة-العقارية

الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
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الجنية-المصري

الجنيه المصري أكثر العملات تماسكا منذ تفاقم أزمة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا". ونتيجة للنجاح الكبير الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن:
دواجن (2)

سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. وقال المركز في "تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، الصادر منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
سلع-غذائية

الغرفة التجارية: استقرار حالة السوق وتوافر السلع

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، استقرار حالة السوق نتيجة توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها، متوقعا أن يزداد الاستقرار مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه دور الحكومة والقطاع الخاص لضبط السوق بالسعي إلى زيادة معروض السلع وتنويع منافذ بيعها. وقال العربي، في بيان اليوم الأحد، إن المتابعة مستمرة من مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وغرف العمليات التي تم تشكيلها الأربعاء الماضي، استعدادا للأحوال الجوية التي شهدتها البلاد وتحسنت تدريجيا مع اليومين الماضيين.
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