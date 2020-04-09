صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، أمس الأربعاء، مرتفعا بنسبة 2.6%، مدفوعا بصعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 4%. وشهدت البورصة معدلات تداول مرتفعة قيمتها نحو مليار جنيه، بزيادة 61% عن متوسط قيم التداول على مدى الـ90 يوما الماضية، وبذلك يبلغ انخفاض EGX30 منذ