سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، أمس الأربعاء، مرتفعا بنسبة 2.6%، مدفوعا بصعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 4%. وشهدت البورصة معدلات تداول مرتفعة قيمتها نحو مليار جنيه، بزيادة 61% عن متوسط قيم التداول على مدى الـ90 يوما الماضية، وبذلك يبلغ انخفاض EGX30 منذ
اقرأ المزيد

3.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي حوالي 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه. وكشفت المصلحة في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر".
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1662 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الضريبة-العقارية

الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
سوق-الخضار-الخضروات

أسعار السجائر واللحوم والدواجن ترفع التضخم خلال مارس

ارتفع معدل التضخم الشهري في مارس ليسجل نحو 0.6% لإجمالي المحافظات، في مقابل مستوى صفر%، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 105.8 نقطة، في مقابل نحو 105.2 نقطة خلال شهر فبراير 2020، وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم ليسجل نحو 5.1% خلال شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 5.3% خلال شهر فبراير السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.8% خلال شهر مارس 2019.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصه

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليصل الى مستوى 525.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]