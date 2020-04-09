«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

جورج كلوني

يتحد العالم لأول مرة من أجل إنقاذ البشرية، ومواجهة فيروس الكورونا المستجد، فقررت جميع فئات الشعوب، مساعدة غير القادرين في هذه الفترة الحرجة، فأطلقت مبادرات من قبل الفنانين ونجوم الكورة، على سبيل المثال مبادرة الخير، التي تستهدف الأسر المتضررة من الكورونا، وغيرها من الأعمال النبيلة الأخرى، للتشجيع على البقاء بالمنزل، والالتزام بما أقرته الدول من إجراءات وقائية، تتمثل في عدم الخورج إلا للضرورة القصوى، ومن الدول العربية إلى الخارج، فقرر الثانئي جورج كلوني وزوجته التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة الكورونا.

يتميز جورج كلوني بطابع خاص في السينما العالمية، فهو فنان من طراز فريد، وأصبح هو وزوجته أمل علم الدين أشهر من نار على علم في الآونة الأخيرة، ومنذ أيام قليلة أعلن جورج كلوني و زوجته المحامية أمل علم الدون، التبرع بأكثر من مليون دولار أمريكي، كمساهمة نبيلة من الثنائي الشهير، لمواجهة فيروس الكورونا في