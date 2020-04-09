الضرائب: على الممولين التقدم بطلب لإنهاء المنازعات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

الضرائب

طالبت مصلحة الضرائب من الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات. وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين. وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة "واجبة السداد"، بالإضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية أمام الممول في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضا تسوية الملف بلجان فض المنازعات. وأكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية،