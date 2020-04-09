شيرين عبد الوهاب تحقق 2 مليون مشاهدة بـ«مش قد الهوى»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

شرين عبد الوهاب

حصدت أغنية «مش قد الهوى» للفنانة شيرين عبد الوهاب، 2 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 5 أيام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. «مش قد الهوى»هي أغنية من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، إذ تقول كلماتها: «‎قالي إنتى مش قد الهوى.. ‎سيبي الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎». كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد روجت في وقت سابق للأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي على توتير، في محاولة منها لتشجيع جمهورها على البقاء بالمنزل خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وعبرت الفناة شرين عبد الوهاب عن امتنانها للجمهور، قائلة: «أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدا لما في ظل ‏الظروف إللي العالم كله فيها وكل إللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه». «مش قد الهوى» تشهد عودة شيرين عبد الوهاب بعد غياب طويل عن الجمهور، عن آخر ألبوماتها «نساي»