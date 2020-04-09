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شيرين عبد الوهاب تحقق 2 مليون مشاهدة بـ«مش قد الهوى»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص
شرين عبد الوهاب
شرين عبد الوهاب
حصدت أغنية «مش قد الهوى» للفنانة شيرين عبد الوهاب، 2 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 5 أيام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. «مش قد الهوى»هي أغنية من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، إذ تقول كلماتها: «‎قالي إنتى مش قد الهوى.. ‎سيبي الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎». كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد روجت في وقت سابق للأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي على توتير، في محاولة منها لتشجيع جمهورها على البقاء بالمنزل خوفا من تفشي فيروس كورونا.
وعبرت الفناة شرين عبد الوهاب عن امتنانها للجمهور، قائلة: «أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدا لما في ظل ‏الظروف إللي العالم كله فيها وكل إللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه». «مش قد الهوى» تشهد عودة شيرين عبد الوهاب بعد غياب طويل عن الجمهور، عن آخر ألبوماتها «نساي»
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
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محمد ثروت يتصدر جوجل بعد حفل ليلة النصف من شعبان

تصدر المطرب محمد ثروث، مؤشر البحث على جوجل بعد أن أحيا حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان. وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية منها "لأجل النبي، وقمرا سيدنا النبي، ومولاي. وشارك "ثروت" في الحفل المنشد مصطفى عاطف، ووائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس لأول مرة في مبارزة صوتية في التواشيح والمديح والابتهالات. وفي السياق ذاته، تبذل وزارة الثقافة المصرية قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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والدته ألقت الجيتار بالشارع.. 75 عاما على ميلاد خورشيد

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عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

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الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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