سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شرطة أستراليا تقتحم سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص
عناصر من الشرطة الاسترالية
عناصر من الشرطة الاسترالية
?داهمت الشرطة الأسترالية السفينة السياحية "رودي برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي، سعيا للعثور على أدلة ولاستجواب طاقمها بشأن إنزال ركاب في مدينة سيدني قبل ثلاثة أسابيع، حسبما قال مفوض شرطة ولاية نيوز ساوث ويلز، ميك فولر، للصحفيين اليوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق جنائي بشأن كيفية السماح لنحو 2700 راكب بمغادرة السفينة في سيدني يوم 19 مارس، من دون إجراءات عزل مناسبة أو فحص صحي. وربط مسؤولون في قطاع الصحة بين إنزال الركاب وتسجيل أكثر من 600 إصابة بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 15 وفاة.
وأصبح الأمر مثار خلاف كبير بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في أستراليا بشأن تحديد المسؤول عن هذه الكارثة. وهناك طاقم مكون من 1040 فردا، ينتمون لنحو 50 دولة، على متن السفينة التي رست في بلدة بورت كيمبلا جنوبي سيدني. وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على نحو 200 فرد من الطاقم، وتأكدت إصابة العديد منهم. وستظل
اقرأ المزيد
تعقيم في البرازيل

البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
فيروس- كورونا (8)

بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
حرب-أفغانستان

استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

أطلقت خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد. وأكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
طائرة-بدون-طيار

باكستان تسقط طائرة هندية اخترقت المجال الجوي

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن مقاتلات باكستانية أسقطت طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الطائرة الهندية وه طائرة مراقبة صغيرة حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين. ووصف الجيش الباكستاني الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ". ووقعت الحادثة عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير لشطرين تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، و تزعم كل منهما أحقيتها في السيطرة على المنطقة بالكامل
اقرأ المزيد من الأخبار
سفينة 2

إصابة معظم ركاب سفينة في رحلة للقطب الجنوبي بكورونا

أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم، وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز الأسترالية المشغلة للسفينة، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص على متن السفينة جريج مورتايمر نقلوا إلى مستشفيات في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهم في حالة مستقرة، ومن بين 217 شخصا خضعوا لفحوص الفيروس على متن السفينة، كان نتيجة 128 شخصا إيجابية.
سفن أوكرانيا

سفينة ألمانية ترفض مغادرة أستراليا بسبب كورونا

رفضت سفينة سياحية ألمانية تقطعت بها السبل بعد إصابة 41 من ركابها وطاقمها بفيروس كورونا، مغادرة ولاية أستراليا الغربية، ما تسبب في حالة من الإزعاج بشكل كبير للسلطات المحلية، وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" في فريمانتل بجنوبي بيرث، منذ الأسبوع الماضي. وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية مارك ماكجوان، اليوم الأربعاء، إنه محبط للغاية، ويرغب في أن تغادر السفينة في أسرع وقت ممكن، كما طلب من الحكومة الاتحادية التدخل، مضيفا: "إذا كانت السفينة بحاجة لتطهير، حسنا قوموا بتطهيرها ودعوها ترحل وإذا كانوا بحاجة لمعدات وقائية، امنحوها لهم لترحل".
سفينة 2

سفينة على متنها مصابين بكورونا تبدأ عبور قناة بنما

أعلن مسؤولون في بنما أن سفينة سياحية على متنها حوالي 1800 شخص، بينهم اثنين على الأقل مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بدأت عبورها لقناة بنما، وقالت إدارة القناة إن السفينة "زاندام" بدأت عبور القناة من المحيط الهادئ إلى ساحل المحيط الأطلسي، أمس الأحد، مع نظيرتها السفينة "روتردام"، وذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة في بنما، في وقت سابق، على مرور السفينة، ولكن كان هناك بعض التأخير في أثناء إنهاء التفاصيل، وقال مسؤولون في بنما إنه لن يُسمح لأفراد الطاقم أو الركاب بالنزول.
سفينة 2

الاشتباه في إصابة 46 شخصا بكورونا على سفينة ألمانية

أعلنت سلطات ولاية أستراليا الغربية، أنه يشتبه في إصابة ما لا يقل عن 46 شخصا على متن سفينة سياحية ألمانية عالقة قبالة الساحل الغربي لأستراليا بفيروس كورونا المستجد، ويوجد على متن السفينة "أرتانيا" الألمانية طاقم يزيد عدده عن 230 فردا، و832 راكبا، بينهم 763 ألمانيا، وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا. وقال رئيس حكومة الولاية، مارك ماكجوان، اليوم السبت، إن السفينة وصلت إلى مرحلة الأزمة بعد أن أبلغت الليلة الماضية عن وجود 77 راكبا يعانون من أعراض كوفيد - 19.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]