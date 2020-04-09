سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

باكستان تسقط طائرة هندية اخترقت المجال الجوي

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن مقاتلات باكستانية أسقطت طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين. وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الطائرة الهندية وه طائرة مراقبة صغيرة حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين. ووصف الجيش الباكستاني الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ". ووقعت الحادثة عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير لشطرين تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، و تزعم كل منهما أحقيتها في السيطرة على المنطقة بالكامل
وخاضت الجارتان المتنافسان اثنتين من حروبهما الثلاثة بسبب وادي كشمير الواقع في جبال الهيمالايا. وتسبب قرار هندي في أغسطس من العام الماضي بإلغاء وضعية الحكم الذاتي الخاصة التي كان يتمتع بها الشطر التابع لسيطرتها في كشمير في تفاقم التوترات والمناوشات الدموية عبر خط السيطرة. يذكر أن رئيس وزراء الهند، ناريندا
اقرأ المزيد
تعقيم في البرازيل

البرازيل تدعو لإشراك عصابات المخدرات في «حرب كورونا»

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد. وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية. وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.
فيروس- كورونا (8)

بريطانيا تخطط لإجراء 90 ألف اختبار مضاد لـ«كورونا»

تخطط مختبرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لإجراء عشرات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يوميا لإخطار المرضى والعاملين في الهيئة البريطانية بما إذا كانوا قد تعافوا من الفيروس. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن كبير أطباء المختبرات الطبية في بريطانيا يعمل على تنسيق الجهود المبذولة لاستخدام الأجهزة الطبية المتوافرة لإجراء اختبارات دقيقة للغاية لفحص الأشخاص المصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كانوا قد تعافوا، أملا في أن يصل معدل اختبارات إلى 90 ألف خلال الشهرين المقبلين.
حرب-أفغانستان

استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

أطلقت خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد. وأكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
الشرطة الأسترالية

شرطة أستراليا تقتحم سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي

?داهمت الشرطة الأسترالية السفينة السياحية "رودي برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي، سعيا للعثور على أدلة ولاستجواب طاقمها بشأن إنزال ركاب في مدينة سيدني قبل ثلاثة أسابيع، حسبما قال مفوض شرطة ولاية نيوز ساوث ويلز، ميك فولر، للصحفيين اليوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق جنائي بشأن كيفية السماح لنحو 2700 راكب بمغادرة السفينة في سيدني يوم 19 مارس، من دون إجراءات عزل مناسبة أو فحص صحي. وربط مسؤولون في قطاع الصحة بين إنزال الركاب وتسجيل أكثر من 600 إصابة بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 15 وفاة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الهيدروكسيكلوروكين

الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
قطار في الهند

قطارات الهند تتحول إلى وحدات للعزل لمواجهه «كورونا»

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، سلسلة إجراءات غير مسبوقة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19"، كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.
فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
كوريا - كورونا

ميانمار تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس، وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة، في 14 مارس الجاري، مضيفة أن الرجل توفي في مستشفى فى يانجون في وقت مبكر من صباح اليوم. والرجل هو من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ميانمار، حيث تم فحص ما يزيد على 500 شخص من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]