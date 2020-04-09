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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
أسماء أبو زيد
أسماء أبو زيد
تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
تشارك الممثلة و المغنية أسماء أبو اليزيد لأول مرة، مع الفريق الغنائي "مسار إجباري"، وستطرح أغنية بعنوان "رغم المسافة". وشاركت أسماء في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل زودياك، هوجان، ليالي أوجيني، هذا المساء، وآخر ما قدمته المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح"، وبالنسبة للسينما، انتهت الآن من تصوير مشاهدها
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«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

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