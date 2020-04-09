سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
ورأى دبلوماسيون "أن المواقف تسير في الاتجاه الصحيح"، وقد تتخلى واشنطن عن إصرارها على تضمين أيّ بيان أو قرار يصدر عن مجلس الأمن فقرة تشير إلى الأصل الصيني للوباء، التعبير الذي يثير غضب بكين. وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة على آثار الوباء في البلدان المختلفة وعلى بعثات السلام. كما سيحاول توحيد
اقرأ المزيد
كوريا - كورونا

الكويت تستعين بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لتسهيل استقدام مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال الصباح في تصريح صحفي :"إن وزارة الصحة الكويتية قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإجراء محادثات مع المسؤولين في الصين، لارسال مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة كورونا إلى الكويت". وحول ما أثير عن استقبال مجموعة كبيرة تفوق 130 ممرضا من إحدى الدول، أوضح أن العديد من الدول أبدت استعدادها لإرسال فرق تمريضية، لكن الأمر يخضع للدراسة أولا.
الامارات

تعليق الزواج والطلاق في دبي بسبب «كورونا»

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد. وقالت محاكم دبي على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار الفيروس. واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم من دون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التعاون الخليجي يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفا للنار، وذكر الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع "تويتر" أن الأمين العام نايف الحجرف، رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن وقف النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، معربا عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (18)

4117 إصابة و87 وفاة.. ضحايا كورونا بتركيا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، تسجيل الإصابات الجديدة، وارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة. وأعلنت وكالة الأناضول، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة، إذ قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية، فاهرتين ألتون، إنه تم توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس الامن

الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]