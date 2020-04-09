سقوط مستريح استولى على 600 مليون جنيه بالغربية

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بعد تعدد بلاغات ضده، تفقد قيامه بالإستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها، ومنحهم أرباح تزيد نسبتها عن 30% من قيمة رأس المال، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ مستحقات الشاكين لديه، وذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

سقوط مستريح الغربية بدأ بتلقى مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية و3 آخرين) بقيام المتهم بالإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال السمسرة والعقارات وتجارة الأراضى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (600,000) ستمائة

سقوط مستريح الغربية بدأ بتلقى مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية و3 آخرين) بقيام المتهم بالإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال السمسرة والعقارات وتجارة الأراضى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (600,000) ستمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح المتفق عليها ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



