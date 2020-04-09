محمد ثروت يتصدر جوجل بعد حفل ليلة النصف من شعبان

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

محمد ثروت

تصدر المطرب محمد ثروث، مؤشر البحث على جوجل بعد أن أحيا حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان. وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية منها "لأجل النبي، وقمرا سيدنا النبي، ومولاي. وشارك "ثروت" في الحفل المنشد مصطفى عاطف، ووائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس لأول مرة في مبارزة صوتية في التواشيح والمديح والابتهالات. وفي السياق ذاته، تبذل وزارة الثقافة المصرية قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك". وبعد عرض حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، تبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب" الليلة حفلًا للمطربة

الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك".



وبعد عرض حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، تبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب" الليلة حفلًا للمطربة أنغام.



وقبل بدء الحفل، سيقام العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي"، من إنتاج فرقة الشمس، وتجمع بين الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية، وأطلق هذا العمل خصيصا، ليلقي الضوء على أصحاب الهمم، ومن بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبد الحي، ومن إخراج هشام علي.