التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري
٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
ارشيفية
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.
ومن المقرر أن تستمع النيابة لإفادة
السائق بعد تقديم الرعاية اللازمة له لكونه مصاب وسماح حالته الصحية باستجوابه
والتحقيق معه، باعتباره متهم بإصابة مواطنين بالخطأ، بسبب تحميل ركاب في سيارته
بالمخالفة للقانون، والرعونة في القيادة، مما كاد يؤدي بحياة 43
طفلًا.
كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير
الداخلية
ومن المقرر أن تستمع النيابة لإفادة
السائق بعد تقديم الرعاية اللازمة له لكونه مصاب وسماح حالته الصحية باستجوابه
والتحقيق معه، باعتباره متهم بإصابة مواطنين بالخطأ، بسبب تحميل ركاب في سيارته
بالمخالفة للقانون، والرعونة في القيادة، مما كاد يؤدي بحياة 43
طفلًا.
كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير
الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بإصابة 43 شخصا أغلبهم من الأطفال فى انقلاب سيارة
ربع نقل بسبب السرعة المفرطة، بجوار كمين مدينة أبو تشت بشمال قنا، وأصيبوا الركاب
بكدمات وجروح وسجحات بسيطة، جرى نقلهم لعدد من مستشفيات شمال قنا وأغلبهم بحالة مستقرة.
وأفادت تحريات المباحث العامة، أن السيارة
كانت محملة بـ43 شخصا أغلبهم من الأطفال من أفراد العمالة اليومية، وكانوا فى طريقهم
إلى إحدى المناطق الزراعية لمباشرة أعمال الفلاحة والزراعة.