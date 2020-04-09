التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لإفادة السائق بعد تقديم الرعاية اللازمة له لكونه مصاب وسماح حالته الصحية باستجوابه والتحقيق معه، باعتباره متهم بإصابة مواطنين بالخطأ، بسبب تحميل ركاب في سيارته بالمخالفة للقانون، والرعونة في القيادة، مما كاد يؤدي بحياة 43 طفلًا. كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية