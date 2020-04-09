جريمة

التحفظ على سائق تسبب في إصابة 43 طفلًا بحادث مروري

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
ارشيفية
ارشيفية
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 43 شخصًا أغلبهم أطفال في حادث مروري بالقرب من كمين أمنى بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إذ تبين أن السائق خالف تعليمات ولوائح المرور التي تحظر استخدام سيارات النقل "ربع أو نصف او تريلا" في تحميل ركاب، لما يمثله ركوب تلك السيارات من خطورة فائقة على الأشخاص لانعدام احتياطات الأمن والسلامة بها وكونها مخصصة لتحميل البضائع أو الماشية وليس البشر، وهو المحظور الذى يثبت صحته بتكرار حوادث سيارات النقل وارتفاع عدد الإصابات التي تخلفها جراء تحميلها بالركاب.
ومن المقرر أن تستمع النيابة لإفادة السائق بعد تقديم الرعاية اللازمة له لكونه مصاب وسماح حالته الصحية باستجوابه والتحقيق معه، باعتباره متهم بإصابة مواطنين بالخطأ، بسبب تحميل ركاب في سيارته بالمخالفة للقانون، والرعونة في القيادة، مما كاد يؤدي بحياة 43 طفلًا. كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية
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عمل-الفسيخ (4)

ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كافة الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
تزوير-مستندات (3)

ضبط 3 موظفين حاولوا اختلاس 100 ألف جنيه بجرة قلم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة والمتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، لاتهامهم باقيام باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة، إذ قرروا الاستيلاء على 100 ألف جنيه، عن طريق تحرير أذونات توريد وصرف مزورة، جميعها لا وجود لها في الواقع "مجرد مستندات مزيفة بجرة قلم"، لكن مسئول الشئون القانونية بالشركة ارتاب في الأذونات وتحرى عنها واكتشف تزييفها، فأبلغ الشرطة.
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
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كلب

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بعقر كلب في سوهاج

شهدت قرية أولاد يحى، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، مهاجمة كلب مصاب بداء السعار، لمجموعة من الأطفال وبالغين حاولوا التصدي له لمنعه من عقر الأطفال، ليسفر التعامل مع الكلب عن عقره 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثنين منهم فى حالة خطر، وعلى الفور استغاث الأهالي بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والأمصال اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالتسمم جراء العدوى من الكلب المصاب بالسعار، فيما طارد الأهالي الكلب المسعور وقتلوه خشية عقره آخرين.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع شابين بقنا جراء تصادم دراجتهما النارية بجرار

شهد طريق نجع حمادي، بالقرب من قرية "الشاورية" بقنا، حادث تصادم أسفر عن مصرع طالب وصديقه، تبين أنهما كان يستقلان دراجة نارية، مسرعين بها عند مخرج قريتهما، وتصادف دخول جرار زراعي إلى البلدة في ذات التوقيت، وبسبب السرعة لم يتمكن قائدها من تفادي الشابين، فصدمهما مما تسبب في مصرعهما على الفور، وهو ما أكده رجال الإسعاف فور وصولهم لمكان الحادث، بينما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهرع سائق الجرار إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.
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