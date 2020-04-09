اكتشاف 4 إصابات بكورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

أعلن مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان ، اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، أحدهم من المرضي وثلاثة من أفراد طاقم الأمن بالمركز. وقال المركز في بيان رسمي، صباح اليوم الخيمس، إنه تم إخطار وزاره الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وأضاف البيان، أن إدارة المركز تقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجد بها الإصابات، تم تعقيم المناطق الأخرى وتتبع دقيق للمخالطين، تماشيًا مع الإرشادات المحلية والعالمية، حتي يستمر المركز في تأدية رسالتنا تجاه المرضى والمجتمع.

وأشار البيان إلى أن المركز يقوم بعمل فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي سياق متصل أعلن مستشفى الجرمانية بأسوان عن إغلاق المستشفى مؤقتًا لتعقيمه بعد اكتشاف حالتي إصابة ب كورونا.