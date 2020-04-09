ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

مصابي الربو

توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الربو،المعتدل إلى الشديد أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، وذلك لأن رئة مصابي الربو حساسة للاستجابة الالتهابية للعدوى الفيروسية، لذا لابد من اتباع الإرشادات الآتية: -الاهتمام بشراء الأدوية قبل وقت الحظر. -اتبع بدقة قواعد