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ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
مصابي الربو
مصابي الربو
توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الربو،المعتدل إلى الشديد أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، وذلك لأن رئة مصابي الربو حساسة للاستجابة الالتهابية للعدوى الفيروسية، لذا لابد من اتباع الإرشادات الآتية: -الاهتمام بشراء الأدوية قبل وقت الحظر. -اتبع بدقة قواعد
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روشتة صحية لمرضى السكري أثناء العزل المنزلي

يؤثر فيروس الكورونا بشكل كبير على كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة وكذلك مرض السكري، ولا يوجد حتى الآن بحث قوي حول العلاقة بين الفيروس ومرض السكري، ومع ذلك، يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة بصحتهم خلال هذا الوباء، لأنهم لا يتمتعون بجهاز مناعي قوي، يساعد على مقاومة الفيروس، ومن بين الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، الحفاظ على معدلات السكر، والابتعاد عن التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
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ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
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أدوية-السكري

روشتة صحية لمرضى السكري أثناء العزل المنزلي

يؤثر فيروس الكورونا بشكل كبير على كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة وكذلك مرض السكري، ولا يوجد حتى الآن بحث قوي حول العلاقة بين الفيروس ومرض السكري، ومع ذلك، يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة بصحتهم خلال هذا الوباء، لأنهم لا يتمتعون بجهاز مناعي قوي، يساعد على مقاومة الفيروس، ومن بين الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، الحفاظ على معدلات السكر، والابتعاد عن التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".
تنظيف المنزل بمنتجات طبيعية

احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
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الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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