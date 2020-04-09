استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

٠٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

تفجيرات سابقة في أفغانستان

أطلقت خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد. وأكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

من ناحية أخرى، نفى متحدث باسم طالبان تورط الجماعة في الهجوم، في رسالة بعث بها على تطبيق "واتس آب". فيما قال حاكم منطقة باجرام، عبد الشكور قدوسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى قريب، بينما سقط ثلاثة آخرون داخل المطار. وبحسب قدوسي،